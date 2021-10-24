«Салават Юлаев» — «Локомотив»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 4:3 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0).

В основное время у хозяев отличились Павел Коледов (45 минута), Сергей Шмелев (57) и Теэму Хартикайнен (59). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Сакари Маннинен.

В составе гостей точные броски нанесли Рид Буше (17), Павел Красковский (21) и Артур Каюмов (56).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0) Голы: Буше — 5, 16:17 — 0:1. Красковский — 8 (Шалунов, Анисимов), 20:38 — 0:2. Коледов — 2 (Кулемин), 44:53 — 1:2. Каюмов — 7 (Рафиков, Марченко), 55:52 — 1:3. Шмелев — 7 (Кулемин, Коледов), 56:32 — 2:3. Хартикайнен — 7 (бол., Маннинен, Кадейкин), 58:58 — 3:3Победный буллит: МанниненВратари: Метсола (Шарыченков, 32:06, 58:05 — 58:58, 65:00) — Паскуале (64:18 — 64:35)Штраф: 6 — 6Броски: 24 (9+6+7+2) — 27 (9+8+7+3)

«Салават» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (34 очка). «Локомотив» — шестой на Западе (25 очков).