«Амур» оказался сильнее минского «Динамо»

Сергей Терещенко Фото: globallookpress.com
По одной шайбе в ворота гостей забросили Руслан Педан, Александр Шаров и Иван Николишин.
«Амур» прервал 4-матчевую серию поражений и занимает 8 место в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Педан — 1 (Йордан, Бутузов), 12:45 — 1:0. Шаров — 3 (Знахаренко), 22:24 — 2:0. Николишин — 4 (бол., Файзуллин), 53:40 — 3:0Вратари: Аликин — Большаков (55:12 — 59:05)Штраф: 2 — 12Броски: 39 (10+20+9) — 32 (9+5+18)
Со вторым фиаско подряд минское «Динамо» идет четвертым на Западе.