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    «Амур» оказался сильнее минского «Динамо»

    Хоккей КХЛ Амур Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    «Амур» обыграл «Динамо» Минск со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного сезона КХЛ.

    Сергей Терещенко
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    Сергей Терещенко

    По одной шайбе в ворота гостей забросили Руслан Педан, Александр Шаров и Иван Николишин.

    «Амур» прервал 4-матчевую серию поражений и занимает 8 место в Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Педан — 1 (Йордан, Бутузов), 12:45 — 1:0. Шаров — 3 (Знахаренко), 22:24 — 2:0. Николишин — 4 (бол., Файзуллин), 53:40 — 3:0Вратари: Аликин — Большаков (55:12 — 59:05)Штраф: 2 — 12Броски: 39 (10+20+9) — 32 (9+5+18)

    Со вторым фиаско подряд минское «Динамо» идет четвертым на Западе.

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