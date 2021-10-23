«Металлург» в серии буллитов обыграл «Сочи»

В матче регулярного сезона КХЛпобедилсо счетом 3:2 Б.

В составе победителей дублем отметился Филипп Майе. Павел Шэн и Иван Мищенко забрасывали шайбы в составе «Сочи».

Победный буллит после игрового времени реализовал Егор Яковлев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Шэн — 1 (Баканов, Колготин), 10:30 — 1:0. Мищенко — 2 (Николаев, Гараев), 38:22 — 2:0. Майе — 8 (Яковлев, Земченок), 49:08 — 2:1. Майе — 9 (бол., Голдобин, Хультстрем), 51:26 — 2:2Победный буллит: ЯковлевВратари: Хелльберг — ОлкинуораШтраф: 6 — 4Броски: 22 (7+8+6+1) — 31 (13+6+11+1)

«Металлург» лидирует в Восточной конференции. На его счету 38 очков в 21 матче. «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции с 14 очками после 22 поединков.