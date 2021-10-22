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    Овечкин вышел на 32-е место в истории НХЛ по набранным очкам

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    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1). Благодаря этому 36-летний россиянин набрал 1328 (734+594) очков в 1201 матче в лиге за карьеру.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Таким образом, Овечкин вышел на 32-е место за всю историю по этому показателю. Россиянин обошел Пьера Тарджона (1327 очков), Жильбера Перро (1326 очков) и Сидни Кросби (1325 очков). Отметим, на 31-м месте рейтинга располагается Майк Гартнер, у него 1335 очков.

    Ранее Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по заброшенным голам — у него 734 шайбы. Лидером является легендарный Уэйн Гретцки (894). До Бретта Халла, занимающего четвертое место, Александру осталось семь голов.

    Напомним, в межсезонье Овечкин подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтоном», по которому получит 47,5 миллиона долларов.

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