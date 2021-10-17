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    Овечкин вышел на чистое пятое место по голам среди игроков НХЛ

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    В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проиграл по итогам овертайма «Тампе-Бэй» (1:2 ОТ).

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Александр Овечкин. Для капитана столичных это 804-я шайба в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Стэнли).

    Таким образом, россиянин вышел на чистое пятое место по этому показателю, обойдя Марка Мессье — 803. Лидером является Уэйн Грецки — 1016 шайб. Следом идут Горди Хоу (869), Бретт Халл (844) и Яромир Ягр (844).

    Напомним, в предыдущем матче с «Рейнджерс» Овечкин вышел на чистое пятое место по голам в НХЛ — тогда он забросил 732-ю шайбу и прошел Марселя Дионна. В топ-4 снайперов регулярок — Халл (741), Ягр (766), Хоу (801) и Гретцки (894).

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