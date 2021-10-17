«Локомотив» одержал победу над «Куньлунем»

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
В составе победителей шайбы забросили Артур Каюмов, Егор Коршков, Александр Полунин и Егор Аверин.
За китайскую команду отличились Райан Спроул, Люк Локхарт и Тайлер Вонг.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)
Голы: Каюмов — 6 (Ильенко), 7:34 — 1:0. Коршков — 2 (бол., Полунин, Рафиков), 15:41 — 2:0. Полунин — 5, 18:21 — 3:0. Спроул — 1 (бол., Пу, Кейн), 39:52 — 3:1. Аверин — 3 (Шалунов, Рафиков), 40:21 — 4:1. Локхарт — 6 (С. Фу, Челиос), 42:29 — 4:2. Вонг — 5 (Николлс, Спроул), 59:29 — 4:3Вратари: Исаев — СмитБроски: 39 (21+10+8) — 23 (4+13+6)Штраф: 11 — 15
«Локомотив» с 22 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» — предпоследний на Востоке (12 очков).