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    «Локомотив» одержал победу над «Куньлунем»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Куньлунь Ред Стар» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе победителей шайбы забросили Артур Каюмов, Егор Коршков, Александр Полунин и Егор Аверин.

    За китайскую команду отличились Райан Спроул, Люк Локхарт и Тайлер Вонг.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Каюмов — 6 (Ильенко), 7:34 — 1:0. Коршков — 2 (бол., Полунин, Рафиков), 15:41 — 2:0. Полунин — 5, 18:21 — 3:0. Спроул — 1 (бол., Пу, Кейн), 39:52 — 3:1. Аверин — 3 (Шалунов, Рафиков), 40:21 — 4:1. Локхарт — 6 (С. Фу, Челиос), 42:29 — 4:2. Вонг — 5 (Николлс, Спроул), 59:29 — 4:3Вратари: Исаев — СмитБроски: 39 (21+10+8) — 23 (4+13+6)Штраф: 11 — 15

    «Локомотив» с 22 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» — предпоследний на Востоке (12 очков).

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