Три очка Гика помогли «Трактору» обыграть «Сочи»

Челябинскийодержал домашнюю победу над(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей три очка (2+1) записал на свой счет чешский нападающий Томаш Гика, еще по шайбе забросили Теэму Пулккинен и Никита Тертышный.

За сочинцев отличились Амир Гараев и Никита Феоктистов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) Голы: Гика — 3 (Бэйлен, Седлак), 5:43 — 1:0. Гараев — 4 (Феоктистов), 10:21 — 1:1. Феоктистов — 4 (бол., Якс, Лайпон), 11:06 — 1:2. Гика — 4, 45:35 — 2:2. Пулккинен — 10 (Бывальцев), 57:34 — 3:2. Тертышный — 11 (п.в., Гика), 59:38 — 4:2Вратари: Вилл — Хелльберг (58:54 — 59:38)Броски: 40 (16+12+12) — 30 (11+7+12)Штраф: 10 — 14

Челябинцы набрали 32 очка, одержав семь побед в последних матчах, и сравнялись с «Металлургом» в турнирной таблице КХЛ. «Сочи» пребывает на последнем месте в таблице Запада, имея в активе 12 очков.

Следующий матч «Трактор» проведет против московского «Динамо» 17 октября, а южане встретятся с «Авангардом» на следующий день.