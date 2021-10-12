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    «Ак Барс» выиграл у «Салавата» в «зеленом дерби»

    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: счет матча 2:3 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» нанес поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

    У казанцев в основное время отличились Николай Коваленко (33 минута) и Дмитрий Воронков (48), а решающий буллит в послематчевой серии реализовал Александр Бурмистров.

    В составе уфимцев голы на свой счет записали Шакир Мухамадуллин (52) и Данил Алалыкин (53).

    Напомним, что в первом очном противостоянии команд в нынешнем сезоне победу одержал «Ак Барс» со счетом 2:0.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Коваленко — 5 (Кагарлицкий), 32:59 — 0:1. Воронков — 1 (Кэмпфер, Янчевский), 47:42 — 0:2. Мухамадуллин — 3 (бол., Гранлунд), 51:55 — 1:2. Алалыкин — 1 (Панин), 52:34 — 2:2Победный буллит: КагарлицкийВратари: Метсола (49:13 — 50:00) — БиляловШтраф: 8 — 8Броски: 19 (8+4+7+0) — 25 (2+10+11+2)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (25 очков), а «Ак Барс» — четвертое (25 очков).

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