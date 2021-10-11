«Трактор» победил «Адмирал» в серии буллитов

Челябинскийодержал победу по буллитам над(4:3 ПБ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время за хозяев дубль оформил Дмитрий Лугин (4-я и 35-я минуты игры), еще одна шайба на счету Александра Шевченко (2).

В составе гостей голы на свой счет записали Виталий Абрамов (28), Альберт Яруллин (28), и Лукаш Седлак (60).

В серии буллитов точнее были хоккеисты из Челябинска, победный бросок на счету Теему Пулккинена.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Шевченко — 1 (Вл. Ушенин), 1:37 — 1:0. Лугин — 3 (Матушкин, Гареев), 3:43 — 2:0. Абрамов — 2 (Карпухин, Ткачев), 27:19 — 2:1. Лугин — 4 (Обидин, Гареев), 34:31 — 3:1. Яруллин — 4 (бол., Основин, Бывальцев), 55:43 — 3:2. Седлак — 7 (Гика, Бэйлен), 59:05 — 3:3Победный буллит: ПулккиненВратари: Серебряков — Гарипов (Вилл, 3:43)Броски: 35 (12+9+8+6) — 32 (6+11+13+2)Штраф: 6 — 4

«Трактор» остается вторым в Восточной конференции с 28 очками, а «Адмирал» поднялся на десятую строчку турнирной таблицы с 11 очками.

Завтра команды снова сыграют друг с другом во Владивостоке.