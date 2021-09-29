СКА по буллитам обыграл «Трактор», «Локомотив» одолел «Витязь»

Стали известны все результаты игрового дня в регулярном сезоне КХЛ.

В одном из матчей СКА по буллитам переиграл «Трактор» на своем льду. Счет составил 4:3 Б.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Калинин — 2 (Бывальцев, Пулккинен), 16:54 — 0:1. Тертышный — 5 (Гика), 17:42 — 0:2. Тертышный — 6 (Гика, Седлак), 21:55 — 0:3. Марченко — 7 (бол., Кузьменко, Воробьев), 24:45 — 1:3. Ожиганов — 2 (Кузьменко), 31:13 — 2:3. Кузьменко — 2 (Хендемарк, Воробьев), 38:00 — 3:3Победный буллит: МарченкоВратари: Юханссон (Аскаров, 21:55) — ВиллШтраф: 8 — 16Броски: 42 (11+17+11+3) — 29 (10+4+13+2)

В составе победителей шайбами отличились Кирилл Марченко, Игорь Ожиганов и Андрей Кузьменко. Дубль у «Трактора» сделал Никита Тертышный.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: Гараев — 3 (Жабреев, Николаев), 2:58 — 0:1. Найт — 5 (Каски, Толчинский), 21:04 — 1:1. Цегларик — 8 (Грубец, Телегин), 30:11 — 2:1. Паре — 1 (бол., Прохоркин, Грицюк), 52:07 — 3:1Вратари: Грубец — ХелльбергШтраф: 2 — 8Броски: 28 (12+10+6) — 33 (8+15+10)

«Авангард» на своем льду переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Голы: Кудрявцев — 2 (Марченко, Буше), 22:25 — 0:1. Шалунов — 2 (Буше), 25:00 — 0:2. Одетт — 10 (бол., Аалтонен), 51:52 — 1:2. АлеВратари: Ежов — ПаскуалеШтраф: 2 — 4Броски: 24 (8+6+10) — 35 (14+12+9)

«Локомотив» на выезде разбил «Витязь» со счетом 4:1. Победная шайба на счету Максима Шалунова.