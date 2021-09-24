Тренер «Адмирала» не считает 8 поражений в 9 матчах «ужасной ситуацией»

Главный тренер «Адмирала»прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским(1:2 Б).

Отметим, что для «Адмирала» это восьмое поражение в девяти встречах на старте сезона. Владивостокский клуб вернулся в лигу после перерыва.

«В Казани всегда играть тяжело, не стала исключением и сегодняшняя игра. У нас были хорошие моменты, были и не очень хорошие.

Если вкратце описать матч, то на мой взгляд игра решалась в неравных составах. У нас было предостаточно шансов в большинстве, к сожалению, не получилось их реализовать.

Второй раз проигрываем на буллитной серии, это пока не наше. Готовимся дальше, у нас непростой выезд надо восстановиться.

У нас кроме как с Магнитогорском и со СКА во всех играх были очки. Вы считаете, что это плохая ситуация для "Адмирала"? Именно для нашей команды.

Тут надо определиться что вы считаете ужасным. Сами поражения? Без учета того, что мы набираем очки? Это плохо.

Хотим выиграть, но сегодня на буллитах нам не повезло, мастерство соперника оказалось выше. Также было в Балашихе в игре с "Авангардом".

По игре у меня больших претензий к ребятам нет. Победы придут», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».