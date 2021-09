Ягр сделал дубль в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Кладно»забросил две шайбы в ворота «Литвинова» (3:2) в матче чешской экстралиги.

Первую шайбу 49-летний форвард забросил на 39-й минуте при игре в большинстве, сделав счет 2:1 в пользу своей команды. На 46-й минуте Ягр отличился с передачи еще одного ветерана, 38-летнего Томаша Плеканеца, и эта шайба стала победной.

Jaromir Jagr. 49 years old, still chugging putting up 2 goals today. pic.twitter.com/fnqKdSXZtj