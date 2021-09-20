Минское «Динамо» всухую разгромило «Трактор»

Минскоеодержало крупную победу над челябинским(5:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

По шайбе в составе динамовцев забросили Мальте Стремвалль, Кирилл Воронин, Тайлер Граовац, Павел Варфоломеев и Тэйлор Бек.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Голы: Стремвалль — 3 (бол., Граовац), 4:36 — 0:1. Воронин — 2 (Варфоломеев), 11:25 — 0:2. Граовац — 1 (бол., Кемпе, Стремвалль), 38:40 — 0:3. Варфоломеев — 1 (Горбунов, Алистров), 41:44 — 0:4. Бек — 4 (Стремвалль), 48:55 — 0:5Вратари: Вилл — Колосов (8:22 — 8:24)Броски: 31 (8+11+12) — 30 (12+11+7)Штраф: 12 — 8

Минчане одержали четвертую победу в семи матчах на старте сезона и идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» проиграл во второй раз в восьми матчах и идет третьим на Востоке.