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    Федоров: В матче со «Спартаком» мы играли с холодной головой и горячим сердцем

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата, в котором армейцы обыграли в гостях «Спартак» (5:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Считаю, что игра была очень напряженной. Команды в первом периоде обменялись контратаками. Мы сделали определенные выводы, что такая игра нас не совсем устраивает.

    Во втором периоде перешли немного на другой ритм, шайба шла вперед, что позволило забить несколько голов. К сожалению, схватили пару ненужных удалений, не выстояли, пропустили важные шайбы, и счет сравнялся.

    Верили, что играли правильно, с холодной головой и горячим сердцем. Поздравляю команду. Соперник был очень хороший, быстрый, агрессивный, хорошо двигались с шайбой.

    Почему "Спартаку" удалось сравнять счет? Наверное, ответ банальный: если бы мы играли пять на пять, то результат был бы другим, но удаления, как вы знаете, всегда меняют ритм игры, ритм выпуска звеньев.

    Играешь с оглядкой на ворота. Думаю, что эти моменты нам помешали спокойно и качественно продолжить путь к победе.

    Естественно, что пропускать несколько шайб — неприятно. В принципе, план был выстоять, сыграть правильно, как мы много раз делали, но соперник был хорош», — цитирует Федорова пресс-служба ЦСКА.

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