Кубок Стэнли. «Вегас» одолел «Монреаль» и сравнял счет в серии

«Монреаль» — «Вегас» 1:2 ОТ

«Вегас» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Брейден Макнэбб и Николя Руа, забросивший на второй минуте овертайма. У проигравших шайбу забросил Пол Байрон.

НХЛ Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч «Монреаль» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Байрон — 3 (Сузуки), 38:55 — 1:0. Макнэбб — 1 (Карлссон, Теодор), 50:37 — 1:1. Руа — 4 (Пачиоретти, Так), 61:18 — 1:2Вратари: Прайс — ЛенерШтраф: 4-4Броски: 28 (11+9+8+0) — 21 (4+8+6+3)Счет в серии: 2:2

Счет в серии сравнялся — 2:2. Пятый матч команд запланирован на 23 июня.