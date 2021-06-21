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    Кубок Стэнли. «Вегас» одолел «Монреаль» и сравнял счет в серии

    Пятый матч команды проведут в ночь на 23 июня

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    «Монреаль» — «Вегас»
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    «Монреаль» — «Вегас»

    «Монреаль» — «Вегас» 1:2 ОТ

    «Вегас» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Брейден Макнэбб и Николя Руа, забросивший на второй минуте овертайма. У проигравших шайбу забросил Пол Байрон.

    НХЛ Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
    «Монреаль» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Байрон — 3 (Сузуки), 38:55 — 1:0. Макнэбб — 1 (Карлссон, Теодор), 50:37 — 1:1. Руа — 4 (Пачиоретти, Так), 61:18 — 1:2Вратари: Прайс — ЛенерШтраф: 4-4Броски: 28 (11+9+8+0) — 21 (4+8+6+3)Счет в серии: 2:2

    Счет в серии сравнялся — 2:2. Пятый матч команд запланирован на 23 июня.

    «Монреаль» — «Вегас»
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