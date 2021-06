Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021

В минувшее воскресенье завершился очередной чемпионат мира по хоккею. Главным событием турнира стал почти сенсационный триумф сборной Канады, которая едва не вылетела после группового этапа. Сборная России снова разочаровала и заодно напомнила, что наш хоккей далеко не самый лучший в мире. В этом тексте вспомним все, чем запомнился ЧМ в Латвии.

Сказка Канады

Что только не говорили о Канаде и ее составе на чемпионате мира. Студенты, школьники, неудачники из НХЛ и просто непонятные люди — и это далеко не все, что прилетело в адрес канадцев по ходу турнира, насмешек было очень много. Показательным в этом плане стало очень смелое заявление Вячеслава Фетисова, который был уверен, что такую Канаду Россия разорвет.

Но потом произошло то, что часто можно наблюдать в НХЛ, когда команда, которая чудом попала в плей-офф, вдруг начинает всех разрывать. В КХЛ это невозможно, а за океаном — запросто, подобное там случается чуть ли не каждый год.

Нельзя сказать, что Канада начала именно «разрывать», но контраст по сравнению с групповым этапом был существенный. Безусловно, на игру и психологическое состояние североамериканцев очень повлиял сам факт попадания в плей-офф — этого могло не случиться, сыграй Германия и Латвия вничью в основное время в заключительном матче на групповой стадии. И это очень яркая деталь во всей этой истории.

В матчах на вылет была совершенно другая Канада — организованная, надежная и — самое главное — эффективная.

Ключевым же моментом в этом успехе стала победа над Россией в четвертьфинале. Канадцы прекрасно знали, что о них сейчас говорят, с каким настроем выйдет соперник, и это тоже добавляло им мотивации. Команда Жерара Галлана не поразила ярким хоккеем, но для матча плей-офф сыграла просто идеально, забросив решающую шайбу в овертайме, по ходу которого россияне выглядели совсем так себе.

Сборную США канадцы обыграли на кураже, лихо разрывая оборону соперника своими быстрыми атаками. С финнами в финале было куда сложнее, но и тут Канаду выручил овертайм «3 на 3» — в этом формате им нет равных.

Канада начала чемпионат мира с трех поражений кряду, а завершила с золотыми медалями. Как говорится, смеется тот, кто смеется последним.

Кстати, Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР.

Провал России

Приехали на чемпионат мира в статусе главного фаворита, а уехали как один из главных неудачных. Впрочем, глядя на некоторые факты, стоит задуматься — а уместно ли этот результат считать провальным?

За последние 10 лет россияне дважды становились чемпионами мира. Шведы и канадцы — трижды. Еще одно золото в этот период взяли финны. Видим ли мы где-то здесь превосходство России?

На этот раз сборная России вылетела после 1/4 финала. На фоне уже привычной суеты в медиа, которая начинается еще задолго до чемпионата мира, а по ходу турнира достигает порой не совсем адекватных масштабов, результат, конечно, так себе.

Но ситуацию, прежде всего, усугубил тот факт, что команду Валерия Брагина остановила та самая Канада со своим «непонятным» составом. Россия же привезла в Латвию всю элиту КХЛ, кроме получившего травму Вадима Шипачева, и внушительный десант из НХЛ — по именам это была абсолютно лучшая команда ЧМ. По игре — нет. Кто виноват, игроки или тренерский штаб, решать не нам, но канадцев таким хоккеем удивить не получилось.

Также поразила недальновидность тренеров и чиновников из ФХР, которые зачем-то вытащили из Америки Сергея Бобровского.

Сергей Бобровский globallookpress.com

Голкипер СКА Александр Самонов почти идеально провел групповой этап, но ему все равно не доверили место в воротах в игре против Канады.

И это максимально глупо, учитывая, что до сих пор неясно, отпустит ли НХЛ своих игроков на Олимпиаду-2022. Если нет, выступать на Играх придется парням из КХЛ, в том числе и Самонову. И в такой ситуации было бы очень логично, чтобы он сейчас сыграл с канадцами, почувствовал, как это. Но на лед вышел только что прибывший из США Бобровский. Длительный перелет, карантин, акклиматизация — и сразу в бой. Еще раз: очень странное и абсолютно лишенное стратегического смысла решение.

В общем, снова не выиграли, уступили Канаде и вообще остались без медалей — даже без бронзовых. Сенсация? Ни разу.

Ранний вылет Швеции

Еще хуже России на чемпионате мира выступила Швеция. Если россияне хотя бы вышли из группы (и не просто вышли, а заняли там первое место!), то «Тре Крунур» даже этого сделать не смогла. Шведский хоккей — всё? Конечно же, нет, просто так сложились обстоятельства. Ну и, пожалуй, в Швеции, как и в России, теперь тоже понимают, что в хоккей потихоньку научились играть и в Дании, и в Белоруссии (да, шведы проиграли белорусам) — это все результат глобализации, которая затрагивает в том числе и спорт.

И тут, конечно, интересно, что в плей-офф Швецию не пустила Россия. Матч между ними завершился победой команды Валерия Брагина по итогам серии буллитов. Как видите, не так уж все и плохо. Швеция не попала в плей-офф, но при этом разорвала в клочья Швейцарию (7:0). Но в целом, конечно, результат не ахти, и он только подчеркивает, что теперь надо со всеми играть, а не делать вид.

В предыдущие годы было крайне сложно даже представить, что Швеция не попадет в плей-офф. А теперь это факт. Как говорится, впервые в истории.

Check out the TOP 10 plays of 2021 #IIHFWorlds Champions from Riga.👀🇨🇦 @hockeycanada pic.twitter.com/Z2qL6HBAj8 — IIHF (@IIHFHockey) June 7, 2021

Ни одного россиянина в символической сборной

А вот это неприятный момент. Но вполне закономерный. В символическую сборную вполне мог бы попасть голкипер Александр Самонов, но вместо него там финн Юхо Олкинуора.

Пару защитников составили немцы Корбиниан Хольцер и Мориц Зайдер. А в нападении герой Канады Эндрю Манжипани, американец Конор Гарланд и британец Лиам Кирк.

Россияне здорово выступили на групповом этапе, но в плей-офф сходу же провалились.

После такого в символическую сборную не берут.

Неожиданный снайпер из Великобритании

У британцев теперь есть свой герой даже в хоккее. Это тот самый Лиам Кирк, чья фамилия оказалась в символической сборной. Сборная Великобритании заняла предпоследнее место в группе, ожидаемо пролетела мимо плей-офф, но ее игрок все равно стал одним из двух лучших снайперов чемпионата мира.

В семи матчах Кирк забросил семь шайб — столько же у канадца Манжипани, самого ценного игрока ЧМ.

Кирк поразил ворота России, Словакии, Белоруссии, Швеции и Швейцарии — и это очень круто для игрока из абсолютно нехоккейной страны.

И тут надо просто сравнить: Кирк провел минувший сезон в третьем дивизионе Швеции и у себя на родине, выступая за «Шеффилд Стилерс», тогда как Манжипани набрал 32 (18+14) очка в 56 матчах за «Калгари» в НХЛ. Безусловно, Лиам настоящий талант, у которого теперь обязательно будет шанс проявить себя в более серьезном чемпионате.

К слову, в 2018 году Лиама выбрала на драфте НХЛ «Аризона». Скаутам клуба можно только поаплодировать. Не факт, что Кирк доедет до НХЛ, где-нибудь в Европе он точно пригодится.