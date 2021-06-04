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    Орлов назвал провалом поражение от Канады в четвертьфинале ЧМ

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Канады
    Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал поражение от национальной команды Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года в латвийской Риге.

    Дмитрий Орлов
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    Дмитрий Орлов

    «Чемпионат мира для нас закончен. Я считаю это провалом. Была равная игра, но мы могли лучше играть. Два вратаря сегодня хорошо играли, поэтому, думаю, в зоне атаки мы могли больше создавать, лезть на ворота. Конечно, всегда обидно проигрывать, когда был достаточно неплохой чемпионат мира для нашей команды. Тяжело подобрать какие-то громкие слова. Обидно, что так случилось, и мы закончили чемпионат.

    Что касается темпа игры, то в таких моментах надо дорожить шайбой. Не проваливаться, не терять шайбу. И в зоне атаки не просто придержать, а переводить из края в край, потому что все равно они смотрят, читают. У нас были провалы, которые не нужно делать. И когда мы получили удаление, они заработали гол — такого не должно быть.

    Думаю, мы не уступали, если была какая-то провокация. Все были сплочены, и я не думаю, что это как-то повлияло. Они забили на гол больше, чем мы, вот и все. Бывают горькие поражения, их надо забывать. А что будет писать пресса, нам не нужно об этом думать», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

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