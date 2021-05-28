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    Дубль Кемпе помог Швеции обыграть Великобританию на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Швеции Сборная Великобритании
    Сборная Швеции одержала победу над Великобританией (4:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Швеция — Великобритания
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    Швеция — Великобритания

    Дублем в составе скандинавов отличилсяМарио Кемпе, еще по шайбе забросили Маркус Соренсен и Йонатас Пудас.

    Британцы открыли счет в матче на 8-й минуте благодаря шайбе Лиама Кирка.

    Чемпионат мира. Группа A
    Швеция — Великобритания — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Керк — 5 (Дэв. Филлипс), 7:20 — 0:1. Серенсен — 1 (бол., Олофссон, Теммернес), 15:18 — 1:1. Пудас — 1 (Пилут, Вингерли), 27:00 — 2:1. М. Кемпе — 1 (Серенсен), 32:08 — 3:1. М. Кемпе — 2 (Серенсен), 52:34 — 4:1Вратари: Фаст — БаунсБроски: 56 (20+22+14) — 14 (5+3+6)Штраф: 0 — 8

    После этой победы шведы поднялись на 4-е место в группе А, набрав 6 очков. Великобритания с 4 очками замыкает группу A.

    В следующем матче Великобритания сыграет с Чехией 29 мая. На следующий день Швеция встретится со Словакией.

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