Дубль Кемпе помог Швеции обыграть Великобританию на ЧМ-2021

одержала победу над(4:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

Дублем в составе скандинавов отличилсяМарио Кемпе, еще по шайбе забросили Маркус Соренсен и Йонатас Пудас.

Британцы открыли счет в матче на 8-й минуте благодаря шайбе Лиама Кирка.

Чемпионат мира. Группа A Швеция — Великобритания — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Керк — 5 (Дэв. Филлипс), 7:20 — 0:1. Серенсен — 1 (бол., Олофссон, Теммернес), 15:18 — 1:1. Пудас — 1 (Пилут, Вингерли), 27:00 — 2:1. М. Кемпе — 1 (Серенсен), 32:08 — 3:1. М. Кемпе — 2 (Серенсен), 52:34 — 4:1Вратари: Фаст — БаунсБроски: 56 (20+22+14) — 14 (5+3+6)Штраф: 0 — 8

После этой победы шведы поднялись на 4-е место в группе А, набрав 6 очков. Великобритания с 4 очками замыкает группу A.

В следующем матче Великобритания сыграет с Чехией 29 мая. На следующий день Швеция встретится со Словакией.