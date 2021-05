НХЛ. «Тампа» и «Айлендерс» вышли во 2-й раунд плей-офф, «Миннесота» и «Вегас» проведут 7-й матч

«Айлендерс» одержали четвертую победу над «Питтсбургом» и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ. Счет в серии после этой игры стал 4-2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Ворота «Айлендерс» в этом матче защищал Илья Сорокин, отразивший 34 из 37 бросков. Россиянин победил во всех четырех первых играх в плей-офф, обновив рекорд клуба среди голкиперов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Россиянин набрал 174-е (64+110) очко в плей-офф за карьеру и вышел на чистое второе место в истории клуба, обогнав Марио Лемье, в активе которого 172 (76+96) балла.

Evgeni Malkin (64-109—173 in 170 GP) notched an assist in the first period of Game 6 to record his 173rd playoff point and eclipse Mario Lemieux (76-96—172 in 107 GP) for second place in @penguins history. #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/DU30ZIbnh6 pic.twitter.com/uEtTyPc8y9