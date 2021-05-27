НХЛ. «Тампа» и «Айлендерс» вышли во 2-й раунд плей-офф, «Миннесота» и «Вегас» проведут 7-й матч

«Айлендерс» — «Питтсбург» 5:3

«Айлендерс» одержали четвертую победу над «Питтсбургом» и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ. Счет в серии после этой игры стал 4-2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Ворота «Айлендерс» в этом матче защищал Илья Сорокин, отразивший 34 из 37 бросков. Россиянин победил во всех четырех первых играх в плей-офф, обновив рекорд клуба среди голкиперов.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Россиянин набрал 174-е (64+110) очко в плей-офф за карьеру и вышел на чистое второе место в истории клуба, обогнав Марио Лемье, в активе которого 172 (76+96) балла.

Evgeni Malkin (64-109—173 in 170 GP) notched an assist in the first period of Game 6 to record his 173rd playoff point and eclipse Mario Lemieux (76-96—172 in 107 GP) for second place in @penguins history. #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/DU30ZIbnh6 pic.twitter.com/uEtTyPc8y9 — NHL Public Relations (@PR_NHL) May 26, 2021

Следующим соперником «Айлендерс» станет «Бостон», который ранее выбил из Кубка Стэнли «Вашингтон».

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд «Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:3 (2:2, 3:1, 0:0) Голы: Картер — 4 (Капанен, Зукер), 1:27 — 0:1. Бовилье — 3 (Нельсон, Бэйли), 5:16 — 1:1. Гюнтцель — 1 (бол., Летанг, Малкин), 11:12 — 1:2. Палмиери — 3 (Пажо), 12:25 — 2:2. Зукер — 2 (Сиси, Малкин), 21:53 — 2:3. Нельсон — 2 (Бэйли, Бовилье), 28:35 — 3:3. Пулок — 2 (Пажо, Зэйджак), 28:48 — 4:3. Нельсон — 3 (Бовилье), 31:34 — 5:3Вратари: Сорокин — Джерри (58:46)Штраф: 4 — 4Броски: 24 (10+9+5) — 37 (9+16+12)Счет в серии: 4-2

«Айлендерс» — «Питтсбург»

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 4:0

«Тампа-Бэй» одержала домашнюю победу над «Флоридой» и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ. После этой встречи счет в серии стал 4-2 в пользу действующего победителя Кубка Стэнли.

Первой звездой матча стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 29 бросков соперника.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров, сделавший две результативные передачи, вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В шести матчах россиянин набрал 11 (3+8) очков.

Во втором раунде плей-офф «Тампа» сыграет с победителем пары «Каролина» — «Нэшвилл» (3-2).

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Марун — 1 (Джонсон, Сергачев), 6:16 — 1:0. Стэмкос — 3 (бол., Хедман, Кучеров), 33:27 — 2:0. Пойнт — 4 (Кучеров, Чернак), 54:36 — 3:0. Киллорн — 4 (п.в., Чернак, Стэмкос), 58:18 — 4:0Вратари: Василевский — Найт (55:55 — 58:09, 58:13 — 58:53)Штраф: 4 — 6Броски: 24 (8+7+9) — 29 (8+11+10)Счет в серии: 4-2

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Миннесота» — «Вегас» 3:0

«Миннесота» одержала домашнюю победу над «Вегасом» в шестом матче первого раунда плей-офф.

После этой игры счет в серии стал 3-3. Команды проведут седьмой матч, по итогам которого и определится победитель серии, по ходу которой «Вегас» вел 3-1.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд «Миннесота» — «Вегас» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Хартман — 2 (Фиала, Паризе), 44:21 — 1:0. Фиала — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 49:35 — 2:0. Бьюгстад — 1 (Штурм, Сперджен), 55:17 — 3:0Вратари: Тэлбот — ФлериШтраф: 9 — 9Броски: 24 (9+5+10) — 23 (6+7+10)Счет в серии: 3-3