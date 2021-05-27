НХЛ. «Тампа» и «Айлендерс» вышли во 2-й раунд плей-офф, «Миннесота» и «Вегас» проведут 7-й матч

«Айлендерс» — «Питтсбург» 5:3
«Айлендерс» одержали четвертую победу над «Питтсбургом» и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ. Счет в серии после этой игры стал 4-2 в пользу команды из Нью-Йорка.
Ворота «Айлендерс» в этом матче защищал Илья Сорокин, отразивший 34 из 37 бросков. Россиянин победил во всех четырех первых играх в плей-офф, обновив рекорд клуба среди голкиперов.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Россиянин набрал 174-е (64+110) очко в плей-офф за карьеру и вышел на чистое второе место в истории клуба, обогнав Марио Лемье, в активе которого 172 (76+96) балла.
Evgeni Malkin (64-109—173 in 170 GP) notched an assist in the first period of Game 6 to record his 173rd playoff point and eclipse Mario Lemieux (76-96—172 in 107 GP) for second place in @penguins history. #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/DU30ZIbnh6 pic.twitter.com/uEtTyPc8y9— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 26, 2021
Следующим соперником «Айлендерс» станет «Бостон», который ранее выбил из Кубка Стэнли «Вашингтон».
«Тампа-Бэй» — «Флорида» 4:0
«Тампа-Бэй» одержала домашнюю победу над «Флоридой» и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ. После этой встречи счет в серии стал 4-2 в пользу действующего победителя Кубка Стэнли.
Первой звездой матча стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 29 бросков соперника.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров, сделавший две результативные передачи, вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В шести матчах россиянин набрал 11 (3+8) очков.
Во втором раунде плей-офф «Тампа» сыграет с победителем пары «Каролина» — «Нэшвилл» (3-2).
«Миннесота» — «Вегас» 3:0
«Миннесота» одержала домашнюю победу над «Вегасом» в шестом матче первого раунда плей-офф.
После этой игры счет в серии стал 3-3. Команды проведут седьмой матч, по итогам которого и определится победитель серии, по ходу которой «Вегас» вел 3-1.