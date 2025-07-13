ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль НетфуллинРавиль Нетфуллин: Не считаю свое чемпионство с ЦСКА полноценным Златан Ибрагимович и Рафаэл ван дер ВартЕсли хочешь — разберемся по-мужски. Звездные одноклубники, которые ненавидели друг друга Кристиан НёргорНовый мотор полузащиты. Почему «Арсенал» купил 31-летнего Нёргора
    Все новости спорта

    «Ордабасы» даст бой столичному сопернику?

    Ордабасы — Астана: прогноз на матч чемпионата Казахстана со ставкой за 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Прогнозы на Ордабасы Прогнозы на Астана Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Астана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Астана»
    «Ордабасы» встретится с «Астаной» в матче чемпионата Казахстана. Поединок пройдет 13 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Астана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 13 Июля 2025 года

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 18:00 Астана

    Астана

  • Астана
    •

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице чемпионата Казахстана с 20-ю очками в активе. «Ордабасы» отстает от зоны еврокубков на 12 баллов.

    Команда замыкает 5-ку лидеров в чемпионате по результатам домашних встреч. «Ордабасы» набрал 12 очков из 24-х возможных дома. За 8 встреч команда забила 8 голов при 3-х пропущенных.

    Ордабасы — Астана: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Ордабасы» проиграл «Торпедо» Кутаиси со счетом 3:4 в квалификации Лиги конференций. До этого команда сыграла вничью с «Кызылжаром» (0:0).

    В последних 5-и встречах «Ордабасы» обыграл только «Окжетпес» (1:0), забив победный гол на 90+4-й минуте. За этот отрезок команда пропустила 5 голов при 4-х забитых.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последнее время «Ордабасы» стал частенько терять очки и опустился вниз по турнирной таблице. Команде необходимо выбираться из этой ямы и снова заходить в топ-3.

    Стоит отметить, что «Ордабасы» тяжело даются игры против «Астаны». В последних 3-х очных встречах команда дважды проиграла сопернику и однажды победила.

    «Астана»

    Турнирное положение: Эта столичная команда занимает 1-е место в таблице чемпионата Казахстана с 37-ю баллами в копилке. «Астана» опережает ближайшего преследователя на 1 балл.

    Стоит отметить, что команда играет очень хорошо на чужом поле, набрав 20 очков в гостях из 24-х возможных. По этому показателю «Астана» занимает 2-е место в лиге.

  • Трансферный дайджест. 1 — 7 июля
  • «Зенит» ждет Малкома, Варди и Балотелли ищут новые клубы, о Дюмфрисе мечтает «Ман Сити»
  • 07/07/2025

    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Казахстана команда обыграла «Жетысу» со счетом 2:0, а до этого сыграла вничью с «Кызылжаром» (3:3), упустив преимущество в 2 мяча.

    «Астана» не проигрывает в чемпионате на протяжении 7-и матчей подряд. За этот отрезок команда 6 раз победила и однажды сыграла вничью, забив 19 голов при 7-и пропущенных.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Астана» проводит неплохой сезон, находясь на вершине таблицы, но ближайшие преследователи наступают на пятки. Команде нельзя оступаться.

    В последних матчах у «Астаны» зажигает полузащитник Назми Грипши. В прошедших 4-х встречах игрок забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Ордабасы» выиграл только 1 раз

    • «Астана» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

    • В последних 3-х очных встречах «Астана» дважды обыгрывала «Ордабасы»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астаны» — 1.85, победа «Ордабасы» — 4.20, ничья — за 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.57 сооветственно.

    Прогноз: Команды могут сыграть результативно, но не в этот раз.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.00.

    Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ордабасы — Астана?

    Матч Ордабасы — Астана состоится 13 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ордабасы — Астана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 2 меньше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ордабасы — Астана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 2 меньше.» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ордабасы — Астана?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ордабасы — Астана?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астаны» — 1.85, победа «Ордабасы» — 4.20, ничья — за 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ульсан Хёндэ — Тэгу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Улытау — Елимай Семей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Навоне — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Женис — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.29
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Росарио Сентраль — Годой Крус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ордабасы — Астана: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 13.07.202518:00. «Ордабасы» даст бой столичному сопернику?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры