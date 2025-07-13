Ордабасы — Астана: прогноз на матч чемпионата Казахстана со ставкой за 2.00

«Ордабасы» встретится с «Астаной» в матче чемпионата Казахстана. Поединок пройдет 13 июля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Астана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ордабасы»

Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице чемпионата Казахстана с 20-ю очками в активе. «Ордабасы» отстает от зоны еврокубков на 12 баллов.

Команда замыкает 5-ку лидеров в чемпионате по результатам домашних встреч. «Ордабасы» набрал 12 очков из 24-х возможных дома. За 8 встреч команда забила 8 голов при 3-х пропущенных.

Последние матчи: В прошлом поединке «Ордабасы» проиграл «Торпедо» Кутаиси со счетом 3:4 в квалификации Лиги конференций. До этого команда сыграла вничью с «Кызылжаром» (0:0).

В последних 5-и встречах «Ордабасы» обыграл только «Окжетпес» (1:0), забив победный гол на 90+4-й минуте. За этот отрезок команда пропустила 5 голов при 4-х забитых.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последнее время «Ордабасы» стал частенько терять очки и опустился вниз по турнирной таблице. Команде необходимо выбираться из этой ямы и снова заходить в топ-3.

Стоит отметить, что «Ордабасы» тяжело даются игры против «Астаны». В последних 3-х очных встречах команда дважды проиграла сопернику и однажды победила.

«Астана»

Турнирное положение: Эта столичная команда занимает 1-е место в таблице чемпионата Казахстана с 37-ю баллами в копилке. «Астана» опережает ближайшего преследователя на 1 балл.

Стоит отметить, что команда играет очень хорошо на чужом поле, набрав 20 очков в гостях из 24-х возможных. По этому показателю «Астана» занимает 2-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Казахстана команда обыграла «Жетысу» со счетом 2:0, а до этого сыграла вничью с «Кызылжаром» (3:3), упустив преимущество в 2 мяча.

«Астана» не проигрывает в чемпионате на протяжении 7-и матчей подряд. За этот отрезок команда 6 раз победила и однажды сыграла вничью, забив 19 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: «Астана» проводит неплохой сезон, находясь на вершине таблицы, но ближайшие преследователи наступают на пятки. Команде нельзя оступаться.

В последних матчах у «Астаны» зажигает полузащитник Назми Грипши. В прошедших 4-х встречах игрок забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Ордабасы» выиграл только 1 раз

«Астана» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

В последних 3-х очных встречах «Астана» дважды обыгрывала «Ордабасы»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астаны» — 1.85, победа «Ордабасы» — 4.20, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.57 сооветственно.

Прогноз: Команды могут сыграть результативно, но не в этот раз.

Ставка: Тотал 2 меньше за 2.00.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.00.