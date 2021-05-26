Третьяк: В обороне мы действовали хорошо, но нужно прибавлять в нападении

Владислав Третьяк Фото: globallookpress.com
«Я уже говорил, что надо вопрос с такими командами решать в первом периоде, а у нас было не так много моментов, к сожалению.
Мы старались, у соперника хорошо вратарь играл. В обороне мы действовали хорошо, но нужно прибавлять в нападении.
Чемпионат необыкновенно непредсказуем. Все может быть, и надо отдаваться в каждой игре полностью», — цитирует Третьяка ТАСС.
Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии.