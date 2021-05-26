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    Третьяк: В обороне мы действовали хорошо, но нужно прибавлять в нападении

    Хоккей Сборная России Сборная Дании Чемпионат мира по хоккею-2021
    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над Данией (3:0) на ЧМ-2021 в Латвии.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Я уже говорил, что надо вопрос с такими командами решать в первом периоде, а у нас было не так много моментов, к сожалению.

    Мы старались, у соперника хорошо вратарь играл. В обороне мы действовали хорошо, но нужно прибавлять в нападении.

    Чемпионат необыкновенно непредсказуем. Все может быть, и надо отдаваться в каждой игре полностью», — цитирует Третьяка ТАСС.

    Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии.

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