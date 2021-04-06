Никитин: ЦСКА вальяжно играл в первом периоде, попросил сконцентрироваться

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над(5:2) в третьем матче серии финала Западной конференции.

«Мы вальяжно играли в первом периоде. Попросили ребят сконцентрироваться. Они молодчики, откликнулись на нашу просьбу.

Ничего специфического во время перерыва в раздевалке не было. Кемпе пропускал две игры, поэтому его нужно было в тонусе держать.

Для хорошей команды совершенно нормально выигрывать матчи, пропуская первой. Мы и по сезону много отыгрывались.

Говоря об этом плей-офф, то я это журналисты создали клише, что кто забивает первым — тот побеждает.

Чему меня научила серия со СКА 2015 года (ЦСКА проиграл, ведя со счетом 3-0 — прим. ред.)? Жизнь такая штука, что нужно учиться.

Историю нужно знать, чтобы не повторять ошибки. Ребята знают все прекрасно, то поражение было не так давно», — передает слова Никитина Sport24.