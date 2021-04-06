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    Никитин: ЦСКА вальяжно играл в первом периоде, попросил сконцентрироваться

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    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (5:2) в третьем матче серии финала Западной конференции.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Мы вальяжно играли в первом периоде. Попросили ребят сконцентрироваться. Они молодчики, откликнулись на нашу просьбу.

    Ничего специфического во время перерыва в раздевалке не было. Кемпе пропускал две игры, поэтому его нужно было в тонусе держать.

    Для хорошей команды совершенно нормально выигрывать матчи, пропуская первой. Мы и по сезону много отыгрывались.

    Говоря об этом плей-офф, то я это журналисты создали клише, что кто забивает первым — тот побеждает.

    Чему меня научила серия со СКА 2015 года (ЦСКА проиграл, ведя со счетом 3-0 — прим. ред.)? Жизнь такая штука, что нужно учиться.

    Историю нужно знать, чтобы не повторять ошибки. Ребята знают все прекрасно, то поражение было не так давно», — передает слова Никитина Sport24.

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