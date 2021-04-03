ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях у «Севильи», «Барса» против «Вальядолида»
  • 22:11
    • ЦСКА уверенно победил «Химки» в Евролиге
  • 21:50
    • ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финальной серии Запада
  • 20:40
    • Верратти снова заразился коронавирусом и не сыграет с «Баварией» в ЛЧ
  • 18:51
    • ЦСКА заявил Ивицу Олича
  • 17:25
    • Дибала, Маккенни и Артур отстранены от матчей
    Все новости спорта

    Плющев: ЦСКА переиграл СКА за счет организации игры и игровой дисциплины

    Хоккей КХЛ ЦСКА СКА Прогнозы на КХЛ
    Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА в матче серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (0:3, 0-1).

    ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА

    «ЦСКА переиграл СКА за счет организации игры и игровой дисциплины.

    Москвичи, конечно, выглядели солиднее: совершали меньше ненужных ошибок перед своими воротами, четко проводили организацию игры по всей площадке, были острее и имели гораздо больше моментов для реализации.

    Не считаю, что у питерской команды слабо сыграли вратари: там были стопроцентные голы в пустые ворота. Вратарь закрывает ближний угол, а передачи отдавались на дальнюю штангу — за нее отвечают защитники.

    Почему сменили вратаря? Это вопрос психологии. Когда команда проигрывает, надо что-то менять. Наверное, Брагин посчитал, что появился момент, когда нужно передернуть вратарей и, возможно, это внесет определенный перелом в игру. Но если замена и внесла коррективы, то лишь позиционно.

    Не собираюсь делать выводы за Брагина, он должен сделать их сам. Если бы я давал установку на следующую игру, то сказал бы следующее: "Ребята, не надо бегать за голами. Голы должны созревать, их надо нарисовать". Вот они и добегались.

    Если одна команда пытается нарисовать голы, а вторая бегает за ними, то, наверное, победит первая команда», — сказал Плющев «Чемпионату».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли отсутствие Левандовски на результативности «Баварии»?
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локо» удержится на третьей строке
  • «Ротор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Справится ли «Торино» с обескровленным «Ювентусом»?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротор — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие