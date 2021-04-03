Плющев: ЦСКА переиграл СКА за счет организации игры и игровой дисциплины

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал поражениев матче серии плей-офф КХЛ с(0:3, 0-1).

«ЦСКА переиграл СКА за счет организации игры и игровой дисциплины.

Москвичи, конечно, выглядели солиднее: совершали меньше ненужных ошибок перед своими воротами, четко проводили организацию игры по всей площадке, были острее и имели гораздо больше моментов для реализации.

Не считаю, что у питерской команды слабо сыграли вратари: там были стопроцентные голы в пустые ворота. Вратарь закрывает ближний угол, а передачи отдавались на дальнюю штангу — за нее отвечают защитники.

Почему сменили вратаря? Это вопрос психологии. Когда команда проигрывает, надо что-то менять. Наверное, Брагин посчитал, что появился момент, когда нужно передернуть вратарей и, возможно, это внесет определенный перелом в игру. Но если замена и внесла коррективы, то лишь позиционно.

Не собираюсь делать выводы за Брагина, он должен сделать их сам. Если бы я давал установку на следующую игру, то сказал бы следующее: "Ребята, не надо бегать за голами. Голы должны созревать, их надо нарисовать". Вот они и добегались.

Если одна команда пытается нарисовать голы, а вторая бегает за ними, то, наверное, победит первая команда», — сказал Плющев «Чемпионату».