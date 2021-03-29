Скабелка: Наверное, это худшая игра «Локомотива» в плей-офф

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение в седьмом матче серии плей-офф КХЛ против(0:2, 3-4).

«Конечно, я разочарован этой игрой. Наверное, это наша худшая игра в плей-офф. Сегодня не получилось ЦСКА навязать борьбу и тот хоккей, который у нас получался в серии.

Неплохо начали, но пропустив, поддались ажиотажу, когда все вокруг говорят, и мы это видим — кто первый забивает, тот выигрывает. У нас немного сломалась игра.

Пытались вернуть ребят, но второй период у нас тоже не получился. В третьем то ли мы добавили или ЦСКА уже играл по счету, особо не лез.

Конечно, я поблагодарю ребят за сезон, но именно по сегодняшней игре соперник был сильнее», — цитирует тренера сайт ЦСКА.