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    Скабелка: Наверное, это худшая игра «Локомотива» в плей-офф

    Хоккей Локомотив ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в седьмом матче серии плей-офф КХЛ против ЦСКА (0:2, 3-4).

    Андрей Скабелка
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    Андрей Скабелка

    «Конечно, я разочарован этой игрой. Наверное, это наша худшая игра в плей-офф. Сегодня не получилось ЦСКА навязать борьбу и тот хоккей, который у нас получался в серии.

    Неплохо начали, но пропустив, поддались ажиотажу, когда все вокруг говорят, и мы это видим — кто первый забивает, тот выигрывает. У нас немного сломалась игра.

    Пытались вернуть ребят, но второй период у нас тоже не получился. В третьем то ли мы добавили или ЦСКА уже играл по счету, особо не лез.

    Конечно, я поблагодарю ребят за сезон, но именно по сегодняшней игре соперник был сильнее», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

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