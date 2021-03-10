«Магнитка» в третий раз обыграла «Барыс» и повела в серии

В составе победителей отличились Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Николай Голдобин, Тэйлор Бек и Деннис Расмуссен.
Единственная шайба гостей на счету Кертиса Волка.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Голы: С. Мозякин — 2 (Хольм, Карпов), 1:27 — 1:0. Прохоркин — 3 (бол., Дронов, Голдобин), 15:32 — 2:0. Голдобин — 5 (бол., Плотников, Прохоркин), 27:30 — 3:0. Валк — 1 (бол.), 30:04 — 3:1. Бек — 1 (Нестрашил, Пашнин), 35:55 — 4:1. Расмуссен — 1 (Хольм), 36:39 — 5:1Вратари: Кошечкин — Ортио (Карлссон, 36:39)Броски: 29 (15+7+7) — 29 (7+11+11)Штраф: 10 — 10
Теперь счет в серии 3-2 в пользу магнитогорского клуба. Следующий матч между командами пройдет в Нур-Султане 12 марта.