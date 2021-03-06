СКА одержал третью победу в серии с минским «Динамо»

Питерскийна выезде обыграл минское(4:3 ОТ) в овертайме третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

В основное время за армейцев отличились Артём Швец-Роговой, Эмиль Галимов и Игорь Ожиганов. Решающую шайбу в овертайме забросил канадский нападающий Линден Вэй.

Голы за минчан записали на свой счет Алексей Протас, Павел Варфоломеев и Илья Шинкевич.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала «Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) Голы: Швец-Роговой — 1 (Ожиганов, Галимов), 4:54 — 0:1. Галимов — 1 (Стремвалль, Швец-Роговой), 29:56 — 0:2. Протас — 1 (Принс, Менелл), 33:46 — 1:2. Варфоломеев — 2 (бол., Менелл, Принс), 39:21 — 2:2. Ожиганов — 1 (бол., Бурдасов, Кузьменко), 46:28 — 2:3. Шинкевич — 1 (Протас, Соловьев), 55:24 — 3:3. Вей — 1 (бол., Марченко, Подколзин), 78:41 — 3:4Вратари: Фурх — СамоновБроски: 36 (8+11+12+5) — 41 (8+11+11+11)Штраф: 14 — 31

Петербуржцы одержали третью победу в серии до четырех побед (3-0). Следующий матч серии, который может стать последним в противостоянии, состоится 8 марта в Минске.