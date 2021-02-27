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    «Трактор» в овертайме обыграл «Магнитку»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Трактор Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» победил в гостях у магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного сезона КХЛ (3:2 ОТ).

    Николай Кулемин
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    Николай Кулемин

    Семен Кошелев открыл счет, но гости успешно воспользовались большинством. После этого хозяева снова вышли вперед после броска Сергея Мозякина. Виталий Кравцов перевел игру в овертайм.

    Гол Ильи Карпухина в дополнительное время и принес победу «Трактору».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Голы: Кошелев — 10 (Коробкин, Швырев), 15:42 — 1:0. Полыгалов — 3 (бол., Шолохов), 24:24 — 1:1. С. Мозякин — 10 (бол., Плотников, Прохоркин), 29:37 — 2:1. Кравцов — 16 (Полыгалов, Огурцов), 59:52 — 2:2. Карпухин — 1 (Карлин), 60:47 — 2:3Вратари: Кошечкин — Мыльников (59:09 — 59:52)Штраф: 22 — 14Броски: 29 (9+8+12+0) — 21 (3+11+6+1)

    Обе команды завершили регулярный сезон. «Металлург» занял третье место, а «Трактор» — пятое место. Обе выступают в Восточной конференции.

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