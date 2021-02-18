«Северсталь» — «Куньлунь»: счет матча 3:1, обзор голов

Хоккеисты «Северстали» Фото: ХК «Северсталь»
Встреча, которая прошла в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Победу череповецкой команде принесли голы Вадима Кудако (20 минута), Никиты Макеева (33) и Кирилла Адамчука (44).
У гостей отличился Тайлер Вонг (47).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Кудако — 2 (Вовченко, Рогов), 19:29 — 1:0. Макеев — 2 (Гераськин, Няттинен), 32:16 — 2:0. Адамчук — 4 (Вовченко, Петунин), 43:37 — 3:0. Вонг — 7 (мен., Балдаев), 46:51 — 3:1Вратари: Подъяпольский — ШикинШтраф: 6 — 8Броски: 21 (7+9+5) — 43 (15+14+14)
«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции (64 очка), «Куньлунь» — 12-й на Востоке (34 очка).