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    «Северсталь» на домашнем льду одолела «Куньлунь»

    «Северсталь» — «Куньлунь»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Северсталь Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    «Северсталь» одержала победу над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Северстали»
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    Хоккеисты «Северстали»

    Встреча, которая прошла в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

    Победу череповецкой команде принесли голы Вадима Кудако (20 минута), Никиты Макеева (33) и Кирилла Адамчука (44).

    У гостей отличился Тайлер Вонг (47).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Кудако — 2 (Вовченко, Рогов), 19:29 — 1:0. Макеев — 2 (Гераськин, Няттинен), 32:16 — 2:0. Адамчук — 4 (Вовченко, Петунин), 43:37 — 3:0. Вонг — 7 (мен., Балдаев), 46:51 — 3:1Вратари: Подъяпольский — ШикинШтраф: 6 — 8Броски: 21 (7+9+5) — 43 (15+14+14)

    «Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции (64 очка), «Куньлунь» — 12-й на Востоке (34 очка).

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