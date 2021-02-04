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    «Локомотив» уступил СКА в овертайме

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    Питерский СКА одержал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе армейцев отличились Мальте Стремвалль, Йоонас Кемппайнен и Андрей Кузьменко.

    Шайбы ярославцев забросили Егор Коршков и Артур Каюмов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Коршков — 16 (Охтамаа, Красковский), 14:07 — 0:1. Стремвалль — 11 (Подколзин), 35:28 — 1:1. Кемппайнен — 13 (Марченко), 50:05 — 2:1. Каюмов — 12 (бол., Осипов, Пулккинен), 52:08 — 2:2. Кузьменко — 16 (бол., Бенгтссон, Бурдасов), 63:28 — 3:2Вратари: Хелльберг — ПаскуалеБроски: 33 (12+4+12+5) — 38 (13+9+15+1)Штраф: 8 — 8

    «Локо» проиграл третий матч подряд и занимает третье место на «Западе», набрав 72 очка. У СКА — столько же, но армейцы опережаютсоперников по дополнительным показателям.

    7 февраля команда Валерия Брагина примет «Йокерит», а «Локомотив» 16-го числа встретится на выезде с «Северсталью».

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