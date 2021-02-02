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    Третьяк: Неизвестно, будет ли во время ЧМ-2021 «пузырь» или он пройдет со зрителями

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Член совета ИИХФ, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение Международной федерации хоккея провести все матчи чемпионата мира в Латвии.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    Ранее Совет ИИХФ утвердил Латвию в качестве единственной принимающей страны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.

    «Свою роль в выборе сыграло то, что государство дает финансовую поддержку при игре на турнире 16 команд.

    Безопасность игроков сыграла свою роль, это главное, учитывая, что у каждой страны свой порядок во время борьбы с ковидом, поэтому в одной стране проводить турнир лучше.

    Будет ли во время турнира "пузырь" или он пройдет со зрителями, это неизвестно, но соревнования будут в одном месте, и это также сыграло свою роль при выборе», — передает слова Третьяка ТАСС.

    Добавим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.

    В группе А между собой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

    В группе В — Канада, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

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