Третьяк: Неизвестно, будет ли во время ЧМ-2021 «пузырь» или он пройдет со зрителями

Член совета ИИХФ, президент Федерации хоккея Россиипрокомментировал решение Международной федерации хоккея провести все матчи чемпионата мира в Латвии.

Ранее Совет ИИХФ утвердил Латвию в качестве единственной принимающей страны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.

«Свою роль в выборе сыграло то, что государство дает финансовую поддержку при игре на турнире 16 команд.

Безопасность игроков сыграла свою роль, это главное, учитывая, что у каждой страны свой порядок во время борьбы с ковидом, поэтому в одной стране проводить турнир лучше.

Будет ли во время турнира "пузырь" или он пройдет со зрителями, это неизвестно, но соревнования будут в одном месте, и это также сыграло свою роль при выборе», — передает слова Третьяка ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.

В группе А между собой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

В группе В — Канада, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.