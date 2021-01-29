Московское «Динамо» «всухую» обыграло «Сочи»

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралосо счетом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

В составе победителей словацкий защитник бело-голубых Михал Чайковски оформил хет-трик, четвертую шайбу забросил Даниил Тарасов.

Голкипер московского клуба Иван Бочаров провел седьмой «сухой» матч в нынешнем сезоне, отразив 21 бросок по своим воротам.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) Голы: Чайковски — 9 (Кагарлицкий, Шипачев), 20:19 — 1:0. Чайковски — 10 (Хиетанен, Линдберг), 24:29 — 2:0. Чайковски — 11 (Игумнов, Кучерявенко), 30:45 — 3:0. Тарасов — 17 (Бойков, Линдберг), 33:47 — 4:0Вратари: Бочаров — Третьяк (Красиков, 33:47)Броски: 35 (11+11+13) — 23 (5+7+11)Штраф: 4 — 4

«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 67 очков в 51 матче.

«Сочи» находится на предпоследней десятой строчке таблицы «Запада», не имея шансов на выход в плей-офф. «Леопарды» набрали 34 очка в 52 играх, потерпев три поражения в трех последних встречах.

31 января сочинская команда завершит выездную серию матчем против «Нефтехимика» в Нижнекамске. 1 февраля «Динамо» примет СКА.