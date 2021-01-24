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    Дебютная шайба Дадонова не помогла «Оттаве» избежать поражения от «Виннипега»

    Хоккей НХЛ Виннипег Джетс Оттава Сенаторз Прогнозы на НХЛ
    В матче Национальной хоккейной лиги «Виннипег» победил «Оттаву» со счетом 6:3. Это четвертое поражение гостей подряд.

    Игроки «Виннипега»
    Игроки «Виннипега»

    В составе «Джетс» по три очка набрали Марк Шайфли (1+2), Блейк Уилер (0+3) и Пол Штястны (1+2). Также дубль на счету Эндрю Коппа.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Оттава» — 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)
    Голы: Элерс — 3 (бол., Пионк, Лаури), 14:03 — 1:0. Дадонов — 1 (Пол, Гудбрэнсон), 24:04 — 1:1. Коннор — 4 (Уилер, Шайфли), 28:18 — 2:1. Ткачак — 2 (Норрис, Уотсон), 31:14 — 2:2. Пол — 2 (Анисимов, Райлли), 34:23 — 2:3. Копп — 1 (Штястны, Элерс), 42:24 — 3:3. Штястны — 1 (бол., Уилер, Шайфли), 55:45 — 4:3. Копп — 2 (Штястны), 56:55 — 5:3. Шайфли — 3 (п.в., Коннор, Уилер), 57:51 — 6:3Вратари: Хеллебайк — Хегберг (57:19 — 57:51)Штраф: 9 — 11Броски: 38 (6+12+20) — 21 (9+8+4)

    У «Сенаторов» дебютным голом отметился россиянин Евгений Дадонов, который провел на льду 15 минут.

    «Виннипег» — «Оттава»

    «Оттава» находится на дне турнирной таблицы Северного дивизиона с 3 очками, «Виннипег» второй с 8 баллами.

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