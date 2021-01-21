«Локомотив» в серии буллитов победил «Ак Барс»

из Ярославля в серии буллитов обыграл4:3 Б и нанес «казанцам» второе поражение подряд.

Виктор Тихонов вывел хозяев вперед, реализовав большинство. Гости ответили тем же благодаря шайбе Артура Каюмова, а затем и вовсе вышли вперед после гола Артема Ильенко.

Патрис Кормье и Найджел Доус дали «Ак Барсу» преимущество, но на последних минутах 3 периода сравнял Владимир Ткачев. Решающий буллит забросил Егор Аверин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Тихонов — 9 (бол., Доус, Мерфи), 8:20 — 1:0. Каюмов — 11 (бол., Ландер, Пулккинен), 21:46 — 1:1. Ильенко — 5 (Мисюль, Алексеев), 26:45 — 1:2. Кормье — 6 (Песонен, Педан), 27:39 — 2:2. Доус — 22 (бол., Кормье, Тихонов), 56:21 — 3:2. Ткачев — 9 (Аверин, Петерссон), 59:10 — 3:3Победный буллит: АверинВратари: Рейдеборн — Паскуале (58:38 — 59:10)Штраф: 12 — 18Броски: 29 (11+9+9+0) — 34 (9+14+7+4)

«Локомотив» после этой победы имеет 65 очков и на один пункт отстает от СКА в Западной конференции. «Ак Барс» продолжает лидировать на «Востоке» (76), несмотря на два поражения подряд.