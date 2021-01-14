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    Скабелка: На матч с ЦСКА вышли с предельной концентрацией

    Хоккей Локомотив ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу команды в матче против ЦСКА (3:0).

    Андрей Скабелка
    Андрей Скабелка

    «Хорошая реакция команды на предыдущую игру, которую мы упустили в концовке.

    Ребята с пониманием отнеслись ко всем моментам, на сегодняшний матч вышли с предельной концентрацией.

    Учли ошибки прошлого матча. Хорошая командная победа», — приводит слова Скабелки пресс-служба ярославской команды.

    ЦСКА после этой встречи продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч.

    «Локомотив», имея в активе 63 очка после 45 игр, находится на третьем месте.

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