Скабелка: На матч с ЦСКА вышли с предельной концентрацией

Андрей Скабелка
globallookpress.com
«Хорошая реакция команды на предыдущую игру, которую мы упустили в концовке.
Ребята с пониманием отнеслись ко всем моментам, на сегодняшний матч вышли с предельной концентрацией.
Учли ошибки прошлого матча. Хорошая командная победа», — приводит слова Скабелки пресс-служба ярославской команды.
ЦСКА после этой встречи продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, имея 69 очков после 45 встреч.
«Локомотив», имея в активе 63 очка после 45 игр, находится на третьем месте.