«Трактор» проиграл в гостях «Торпедо»

Нижегородскоена своем льду обыграло(3:2) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы на счету Криса Уайдмэна, Ивана Чеховича и Криса Терри.

Гости ответили точными бросками Даниила Ильина и Александра Авцина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) Голы: Уайдмэн — 7 (Миле, Чехович), 0:32 — 1:0. Ильин — 3 (Майоров, Шварев), 7:07 — 1:1. Чехович — 12 (Жафяров), 27:01 — 2:1. Авцин — 5 (Косов, Карпухин), 29:41 — 2:2. Терри — 3 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 36:57 — 3:2Вратари: Серебряков — Федотов (59:06)Броски: 35 (11+20+4) — 32 (11+6+15)Штраф: 2 — 4

Торпедовцы набрали 52 очка в 45 матчах и поднялись на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Трактор» — шестой. В активе челябинцев 51 очко после 44 игр.