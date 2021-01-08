«Спартак» разгромил «Йокерит»

В матче регулярного чемпионата КХЛразгромил на выездесо счетом 4:1.

Эмиль Юсе, Мартин Бакош и Максим Цыплаков позволили «Спартаку» сделать серьезную заявку на победу. После трех голов гостей подряд «Йокерит» ответил голом Джордана Шредера.

Окончательный счет установил Мартин Бакош, который оформил дубль.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Юсе — 6 (бол., Бакош, Широков), 8:13 — 0:1. Бакош — 11, 10:03 — 0:2. Цыплаков — 8 (Юсе, Ганзл), 23:52 — 0:3. Шредер — 13, 25:15 — 1:3. Бакош — 12 (п.в., Федоров, Торченюк), 58:11 — 1:4Вратари: Калниньш (57:24 — 57:44, 57:48 — 58:11) — ГудачекШтраф: 16 — 6Броски: 19 (5+5+9) — 29 (16+6+7)

Обе команды имеют по 48 очков. «Йокерит» идет шестым в Западной конференции, а «Спартак» — седьмым.