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    «Магнитка» на выезде обыграла «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг на выезде победил «Торпедо» со счетом 3:2.

    «Металлург» Магнитогорск
    «Металлург» Магнитогорск

    Шайба Михаила Варнакова позволила хозяевам выйти вперед на 2 минуте. Однако Тэйлор Бек сравнял счет под завесу первого периода.

    Во втором периоде Сергей Мозякин дал преимущество «Магнитке», которое нивелировал Иван Чехович. Победная шайба на счету Архипа Неколенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Варнаков — 8 (Белевич), 1:46 — 1:0. Бек — 11 (Мартынов, Кошелев), 13:03 — 1:1. Мозякин — 7 (Бек, Хольм), 38:31 — 1:2. Чехович — 11 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 40:43 — 2:2. Неколенко — 3, 58:22 — 2:3Вратари: Тихомиров (58:40) — КошечкинШтраф: 6 — 10Броски: 26 (8+9+9) — 32 (9+12+11)

    «Металлург» занимает третье место (55) в Восточной конференции. «Торпедо» идет седьмым (50). 0

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