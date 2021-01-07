«Сибирь» на выезде разгромила «Куньлунь»

Новосибирскаякрупно обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар» (6:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Ермаков, Вячеслав Ушенин, Данил Романцев, Дмитрий Саюстов, Юусо Пуустинен и Виктор Комаров.

Единственную шайбу хозяев забросил Спенсер Фу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:6 (0:1, 1:1, 0:4) Голы: Ермаков — 2 (Пуустинен, Руохомаа), 19:14 — 0:1. С. Фу — 4 (Локхарт, Вонг), 36:26 — 1:1. Вл. Ушенин — 4 (Демидов, Йокипакка), 37:25 — 1:2. Романцев — 7 (Шаров, Руохомаа), 40:33 — 1:3. Саюстов — 10 (Пуустинен, Шаров), 46:20 — 1:4. Пуустинен — 18, 53:47 — 1:5. Комаров — 7 (Сетдиков, Чесалин), 56:00 — 1:6Вратари: Шикин — СятериБроски: 31 (13+5+13) — 40 (10+16+14)Штраф: 6 — 2

«Сибирь» набрала 42 очка и остается на девятом месте Восточной конференции. У «Куньлуня» 27 очков и 11-я позиция.

В следующих матчах 10 января «Куньлунь Ред Стар» сыграет в гостях с «Амуром», а 12 января «Сибирь» примет «Салават Юлаев». 0