«Нефтехимик» по буллитам одолел «Торпедо»

Нижнекамскийпо буллитам обыграл нижегородское(1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды не смогли забросить шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ в основное и дополнительное время. Исход встречи решался в серии буллитов — победный бросок на счету Брэндона Макмиллана.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Победный буллит: МакмилланВратари: Иванников — КочетковБроски: 38 (11+15+4+8) — 23 (7+6+9+1)Штраф: 4 — 8

В таблице Восточной конференции «Нефтехимик» с 24 очками располагается на последней, 12-й строчке, а «Торпедо» (49) занимает 7-е место. 0