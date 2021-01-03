Никитин — о победе над «Йокеритом»: Праздник подарили людям

Главный тренер ЦСКАподвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против(5:4 ОТ).

«Праздник подарили людям сегодня. Все довольны. Думаю, что на такую игру повлиял комплекс причин: мы и поработали хорошо перед новым годом, думаю, что и попраздновали тоже.

Одно на другое наложилось. Сегодня эту пробку немного прорвали. Дальше будем лучше выглядеть

Думаю, что в этой серии мы увидим Джона Гилмора. Он не тренировался в команде, наверное, полгода минимум.

Сейчас адаптируется, тренируется с нами. Посмотрим, если к следующей игре будет готов, значит, будет играть.

У Андрея Локтионова перелом — минимум три недели. Сегодня он начал тренироваться в зале, нагрузку получать.

У Антона Слепышева завтра контрольные процедуры. Он, в принципе, тренируется по полной, но были некоторые ограничения.

Если завтра будет все нормально, то в скором времени будем ждать его возвращения», — приводит слова тренера сайт ЦСКА. 0