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    Никитин — о победе над «Йокеритом»: Праздник подарили людям

    Хоккей ЦСКА Йокерит КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (5:4 ОТ).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Праздник подарили людям сегодня. Все довольны. Думаю, что на такую игру повлиял комплекс причин: мы и поработали хорошо перед новым годом, думаю, что и попраздновали тоже.

    Одно на другое наложилось. Сегодня эту пробку немного прорвали. Дальше будем лучше выглядеть

    Думаю, что в этой серии мы увидим Джона Гилмора. Он не тренировался в команде, наверное, полгода минимум.

    Сейчас адаптируется, тренируется с нами. Посмотрим, если к следующей игре будет готов, значит, будет играть.

    У Андрея Локтионова перелом — минимум три недели. Сегодня он начал тренироваться в зале, нагрузку получать.

    У Антона Слепышева завтра контрольные процедуры. Он, в принципе, тренируется по полной, но были некоторые ограничения.

    Если завтра будет все нормально, то в скором времени будем ждать его возвращения», — приводит слова тренера сайт ЦСКА. 0

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