ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме

Московскийодержал домашнюю победу над(5:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы в составе москвичей забросили Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Клас Дальбек и Максим Соркин. В овертайме победу своей команде принес Светлаков.

За финнов дубль оформил Джордан Шредер, также отличились Брайан О’Нил и Виктор Лев.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) Голы: Шредер — 11 (бол., О`Нилл, Грант), 7:21 — 0:1. Шалунов — 14 (Попов), 16:22 — 1:1. О`Нилл — 8 (Йоэнсуу), 20:34 — 1:2. Светлаков — 4 (Телегин), 26:20 — 2:2. Дальбек — 2 (Попов, Окулов), 28:44 — 3:2. Соркин — 3 (Дальбек, Светлаков), 32:22 — 4:2. Лев — 2 (Хаапала, Норман), 48:13 — 4:3. Шредер — 12 (бол., О`Нилл, Грант), 51:27 — 4:4. Светлаков — 5, 61:37 — 5:4Вратари: Юханссон — Линдбек (Калниньш, 47:30)Броски: 36 (12+11+11+2) — 22 (7+10+4+1) Штраф: 6 — 8

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. «Йокерит» с 46 очами располагается на 5-й строчке.

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В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» дома одержал победу над «Сибирью» со счетом 3:0.

За хозяев отличились Ильдар Шиксатдаров на 27-й минуте и Рафаэль Бикмуллин на 33-й. Финальную точку в матче поставил Марат Хайруллин

Вратарь нижнекамцев Евгений Иванников отразил 27 бросков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Шиксатдаров — 4 (Абросимов, Галузин), 26:00 — 1:0. Бикмуллин — 5 (Порядин, Макмиллан), 32:53 — 2:0. Хайруллин — 10 (Попугаев, Гудачек), 54:56 — 3:0Вратари: Иванников (59:10 — 59:13) — СятериБроски: 20 (7+7+6) — 27 (9+10+8)Штраф: 6 — 12

Команда из Нижнекамска одержала вторую победу подряд, набрала 24 очка, но все равно продолжает оставаться на дне турнирной таблицы Восточной конференции. 0