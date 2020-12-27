Никитин: Нюансы решили исход игры — проиграли ключевое вбрасывание

Игорь Никитин
ЦСКА
«Тяжело играли, третий период можно занести в зачет. Нюансы решили исход игры — проиграли ключевое вбрасывание.
Ротация? Ребята в сборной играли, получили приличную нагрузку, нужно было дать им время восстановиться.
Трудно оценивать Юртайкина, для него это первая игра после большого перерыва», — сказал Никитин пресс-службе ЦСКА.
Для армейцев это поражение стало вторым подряд. ЦСКА продолжает лидировать на Западе, но отрыв от петербургского СКА теперь составляет четыре очка.
В следующем матче московский клуб встретится с «Йокеритом» 3 января. 0