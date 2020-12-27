ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» одержал первую победу за два месяца«Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»
  • 07:00
    • Сборная Канады забросила 16 шайб Германии
  • 22:20
    • «Арсенал» победил в лондонском дерби
  • 01:00
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом»
  • 21:17
    • «Авангард» подписал контракт с Ковальчуком
  • 18:23
    • «Динамо» в овертайме дожало СКА
    Все новости спорта

    Сборная Канады забросила 16 шайб Германии

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная Германии
    Сборная Канады в матче группового турнира МЧМ-2021 разгромила команду Германию со счетом 16:2 (4:1, 7:0, 5:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей хет-триком отметился Дилан Козенс. По дублю на свой счет записали Доусон Мерсер, Филип Томасино, Пейтон Кребс и Алекс Ньюхук. Еще по голу забили Кейден Гуле, Райан Судзуки, Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл.

    У Германии отличились Джон Петерка и Флориан Элиас.

    Напомним, что в первом матче МЧМ-2021 сборная Германии уступила Финляндии со счетом 3:5. Для канадцев это была первая встреча на групповой стадии турнира.

    Молодежный чемпионат мира. Группа А
    Германия (U-20) — Канада (U-20) — 2:16 (1:4, 0:7, 1:5)
    Голы: Петерка, 13:12 (бол.). Элиас, 59:42 (бол.). — Гюле, 1:54. Мерсер, 7:27 (мен.), 22:40. Томасино, 14:20, 33:01. Кребс, 19:58 (бол.), 39:51. Сузуки, 25:36. Ньюхук, 26:40, 30:59. Козенс, 38:14, 40:37 (бол.), 44:33. Пеллетье, 45:02. Харли, 46:24. МакМайкл, 48:38 (мен.)

    В следующем матче Канада встретится со Словакией. Матч состоится 28 декабря, в 2:00 мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова выиграет с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • «Шпоры» начнут без увертюр
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Спортинг» дожмет оппонента во втором тайме
  • «Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Белененсеш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Риу Аве — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бешикташ — Сивасспор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие