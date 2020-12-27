Сборная Канады забросила 16 шайб Германии

Сборнаяв матче группового турнира МЧМ-2021 разгромила командусо счетом 16:2 (4:1, 7:0, 5:1).

В составе победителей хет-триком отметился Дилан Козенс. По дублю на свой счет записали Доусон Мерсер, Филип Томасино, Пейтон Кребс и Алекс Ньюхук. Еще по голу забили Кейден Гуле, Райан Судзуки, Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл.

У Германии отличились Джон Петерка и Флориан Элиас.

Напомним, что в первом матче МЧМ-2021 сборная Германии уступила Финляндии со счетом 3:5. Для канадцев это была первая встреча на групповой стадии турнира.

Молодежный чемпионат мира. Группа А Германия (U-20) — Канада (U-20) — 2:16 (1:4, 0:7, 1:5) Голы: Петерка, 13:12 (бол.). Элиас, 59:42 (бол.). — Гюле, 1:54. Мерсер, 7:27 (мен.), 22:40. Томасино, 14:20, 33:01. Кребс, 19:58 (бол.), 39:51. Сузуки, 25:36. Ньюхук, 26:40, 30:59. Козенс, 38:14, 40:37 (бол.), 44:33. Пеллетье, 45:02. Харли, 46:24. МакМайкл, 48:38 (мен.)

В следующем матче Канада встретится со Словакией. Матч состоится 28 декабря, в 2:00 мск. 0