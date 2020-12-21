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    «Авангард» разгромил «Куньлунь»

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    В матче регулярного турнира КХЛ «Авангард» в гостях у «Куньлунь» одержал уверенную победу со счетом 5:1.

    Игрок «Авангарда»
    Игрок «Авангарда»

    Лучшим игроком встречи стал Иржи Секач, который отметился двумя голами и результативной передачей. Кроме него в составе омичей отличился и Александр Хохлачев, сделавший гол+пас.

    В составе «Куньлуня» единственную шайбу забросил Итан Верек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Семенов — 5 (бол., Береглазов, Хохлачев), 22:09 — 0:1. Уэрек — 9 (Коллинс, Шинкарук), 26:25 — 1:1. Секач — 5 (Костин, Каски), 34:01 — 1:2. Хохлачев — 7 (бол., Секач, Чудинов), 36:15 — 1:3. Найт — 13 (бол.), 57:54 — 1:4. Секач — 6 (бол., Хохлачев), 58:07 — 1:5Вратари: Шикин — ГрубецШтраф: 29 — 35Броски: 38 (12+17+9) — 32 (6+15+11)

    После этой победы «Авангард» идет вторым на «Востоке», «Куньлунь» занимает 11 место. 0

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