ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ЧехияПобеда без феерии. Сборная России выдержала чешский ураган
  • 22:27
    • «Бавария» вырвала победу у «Байера» и возглавила таблицу Бундеслиги
  • 17:43
    • Сборная России крупно выиграла у команды Чехии на Кубке Первого канала
  • 22:24
    • «Эвертон» продлил неудачную серию «Арсенала»
  • 21:03
    • В «Сочи» отреагировали на возможное возвращение Кокорина
  • 20:22
    • Месси повторил рекорд Пеле по голам за один клуб
    Все новости спорта

    Третьяк: 22 минуты большинства и мы не забили ни одной шайбы

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Кубок Первого канала Евротур
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Чехии на Кубке Первого канала против команды Чехии.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    В субботу российские хоккеисты в своем втором матче на домашнем этапе Евротура обыграли чехов со счетом 4:1.

    «Несмотря на такой счет, игра была тяжелой. Ребята молодцы, проявили характер, учитывая, что у чешской команды было много моментов и она нас перебросала в два раза.

    Соперника все же подвели удаления, их было слишком много, 22 минуты. К сожалению, в эти минуты мы не забили ни одной шайбы, и это небольшой минус.

    В раздевалке я всех поздравил, сказал, что надо привести в порядок большинство и готовиться завтра к своеобразному финалу турнира с финнами», — цитирует Третьяка ТАСС. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой результативности ожидать на «Эннио Тардини»?
  • «Парма» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Навредят ли «сороки» «дачникам»?
  • «Ньюкасл» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Севилья» — «Вальядолид»: защита будет сильнее атаки?
  • «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.03
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Парма — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фламенго — Баия
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие