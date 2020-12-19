Третьяк: 22 минуты большинства и мы не забили ни одной шайбы

Владислав Третьяк
globallookpress.com
В субботу российские хоккеисты в своем втором матче на домашнем этапе Евротура обыграли чехов со счетом 4:1.
«Несмотря на такой счет, игра была тяжелой. Ребята молодцы, проявили характер, учитывая, что у чешской команды было много моментов и она нас перебросала в два раза.
Соперника все же подвели удаления, их было слишком много, 22 минуты. К сожалению, в эти минуты мы не забили ни одной шайбы, и это небольшой минус.
В раздевалке я всех поздравил, сказал, что надо привести в порядок большинство и готовиться завтра к своеобразному финалу турнира с финнами», — цитирует Третьяка ТАСС. 0