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    «Барыс» одержал выездную победу над «Куньлунем»

    Хоккей КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» добился выездной победы над пекинским «Куньлунем» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
    «Барыс»

    На 18-й минуте Хантер Шинкарук вывел китайский клуб вперед. Отыгралась команда из Казахстана на 52-й минуте — шайбу забросил Самат Данияр.

    В овертайме точный бросок Даррена Дица принес «Барысу» победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Шинкарук — 10, 17:28 — 1:0. С-т Данияр — 1 (Валк, Виделль), 51:53 — 1:1. Дитц — 11, 61:30 — 1:2Вратари: Смит — КарлссонБроски: 23 (6+12+4+1) — 41 (8+8+24+1)Штраф: 6 — 4

    «Куньлунь» идет на 11-м месте в турнирной таблице Востока, «Барыс» — восьмой в той же конференции. 0

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