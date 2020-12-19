«Барыс» одержал выездную победу над «Куньлунем»

Казахстанскийдобился выездной победы над пекинским(2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На 18-й минуте Хантер Шинкарук вывел китайский клуб вперед. Отыгралась команда из Казахстана на 52-й минуте — шайбу забросил Самат Данияр.

В овертайме точный бросок Даррена Дица принес «Барысу» победу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Шинкарук — 10, 17:28 — 1:0. С-т Данияр — 1 (Валк, Виделль), 51:53 — 1:1. Дитц — 11, 61:30 — 1:2Вратари: Смит — КарлссонБроски: 23 (6+12+4+1) — 41 (8+8+24+1)Штраф: 6 — 4

«Куньлунь» идет на 11-м месте в турнирной таблице Востока, «Барыс» — восьмой в той же конференции. 0