Дубль Уэрека помог «Куньлуню» одолеть «Нефтехимик»

В составе победителей дубль оформил Итан Уэрек, еще по шайбе забросили Спенсер Фу, Тайлер Вонг и Хантер Шинкарек.
За хозяев отличились Алексей Волгин, Отсо Рантакари, Тимур Хафизов и Либор Гудачек.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)
Голы: Уэрек — 6 (бол., Уэллман, Коллинс), 14:51 — 0:1. Волгин — 4 (Энлунд, Костицын), 16:47 — 1:1. Рантакари — 3 (бол., Хайруллин, Гудачек), 18:33 — 2:1. С. Фу — 3 (Локхарт), 20:18 — 2:2. Хафизов — 3 (Шиксатдаров, Порядин), 20:51 — 3:2. Вонг — 5 (Балдаев, Уэрек), 30:20 — 3:3. Шинкарук — 8 (С. Фу), 36:53 — 3:4. Гудачек — 11 (мен.), 41:43 — 4:4. Уэрек — 7 (Педан, Вонг), 47:51 — 4:5Вратари: Иванников (Барулин, 47:51, 58:02) — ШикинБроски: 33 (12+10+11) — 40 (13+15+12)Штраф: 10 — 8
Команды замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» 11-й (20 очков после 33 матчей), «Куньлунь» — 12-й (19 очков после 33 игр). 0