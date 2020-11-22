Зарипов — лучший бомбардир в истории «Ак Барса»

21 ноября казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:2.

Одним из главных героев встречи стал 39-летний нападающий казанцев Данис Зарипов, который набрал 2 (1+1) результативных очка. Теперь у него 622 (285+337) очка в составе «барсов». Таким образом, Зарипов стал лучшим бомбардиром клуба в высших дивизионах российского хоккея.

Зарипов обошел предыдущего рекордсмена — Алексея Морозова, на счету которого 621 (266+355) очко за «Ак Барс» в чемпионатах России и КХЛ.

Исторический момент. Данис Зарипов обогнал Алексея Морозова (621 очко за «Ак Барс») и стал лучшим бомбардиром клуба в высших дивизионах российского хоккея pic.twitter.com/tMWBK5ZYVQ — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 22, 2020

В нынешнем сезоне у единственного четырехкратного обладателя Кубка Гагарина Зарипова 12 (4+8) очков в 12 матчах при показателе полезности + 4.

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции КХЛ, выиграв 20 из 29 матчей. 23 ноября казанцы в гостях сыграют с «Авангардом». Начало матча в 19:30 мск.

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