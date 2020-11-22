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    Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора»

    «Трактор» — «Динамо»: счет матча 2:5, обзор голов

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    Московское «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло челябинский «Трактор» — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).

    Хоккеисты московского «Динамо»
    Хоккеисты московского «Динамо»

    У победителей дубль оформил Дмитрий Яшкин, по шайбе забросили Даниил Тарасов, Михал Чайковски и Оскар Линдберг.

    В составе челябинской команды отличились Вячеслав Основин и Артем Шварев.

    Потерпев поражение, «Трактор» прервал пятиматчевую победную серию.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
    Голы: Яшкин — 18 (Хиетанен, Шипачев), 17:00 — 0:1. Основин — 6 (бол., Пилут, Бывальцев), 23:14 — 1:1. Тарасов — 10 (Линдберг, Сергеев), 24:37 — 1:2. Чайковски — 4 (Кагарлицкий, Яшкин), 31:18 — 1:3. Линдберг — 3 (Миронов, Кулемин), 31:57 — 1:4. Шварев — 3 (Полыгалов, Огурцов), 34:06 — 2:4. Яшкин — 19 (Хиетанен, Шипачев), 40:29 — 2:5Нереализованный буллит: Кагарлицкий (Д), 5:20 (Вратарь)Вратари: Вилл (Федотов, 31:57, Вилл, 38:03) — БочаровШтраф: 2 — 10Броски: 31 (8+14+9) — 24 (10+8+6)

    «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции (34 очка). «Трактор» — третий на Востоке (40 очков).

    Магнитогорский «Металлург» у себя дома уступил «Северстали» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).

    У хозяев точный бросок нанес Богдан Потехин. Гости ответили голами Александра Петунина, Максима Матушкина, Артема Гареева и Владислава Кодолы.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Потехин — 1, 12:15 — 1:0. Петунин — 8 (бол., Кодола, Гераськин), 25:28 — 1:1. Матушкин — 1 (Кодола, Адамчук), 33:26 — 1:2. А. Гареев — 2 (бол., Лалонд, Няттинен), 45:00 — 1:3. Кодола — 5 (бол., Матушкин, Гераськин), 48:13 — 1:4Вратари: Олкинуора — ПодъяпольскийШтраф: 14 — 14Броски: 44 (22+11+11) — 36 (8+12+16)

    «Металлург» занимает шестое место в Восточной конференции (35 очков), «Северсталь» — седьмая на Западе (30 очков). 0

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