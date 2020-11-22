«Трактор» — «Динамо»: счет матча 2:5, обзор голов

Хоккеисты московского «Динамо»
КХЛ
У победителей дубль оформил Дмитрий Яшкин, по шайбе забросили Даниил Тарасов, Михал Чайковски и Оскар Линдберг.
В составе челябинской команды отличились Вячеслав Основин и Артем Шварев.
Потерпев поражение, «Трактор» прервал пятиматчевую победную серию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Голы: Яшкин — 18 (Хиетанен, Шипачев), 17:00 — 0:1. Основин — 6 (бол., Пилут, Бывальцев), 23:14 — 1:1. Тарасов — 10 (Линдберг, Сергеев), 24:37 — 1:2. Чайковски — 4 (Кагарлицкий, Яшкин), 31:18 — 1:3. Линдберг — 3 (Миронов, Кулемин), 31:57 — 1:4. Шварев — 3 (Полыгалов, Огурцов), 34:06 — 2:4. Яшкин — 19 (Хиетанен, Шипачев), 40:29 — 2:5Нереализованный буллит: Кагарлицкий (Д), 5:20 (Вратарь)Вратари: Вилл (Федотов, 31:57, Вилл, 38:03) — БочаровШтраф: 2 — 10Броски: 31 (8+14+9) — 24 (10+8+6)
«Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции (34 очка). «Трактор» — третий на Востоке (40 очков).
Магнитогорский «Металлург» у себя дома уступил «Северстали» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).
У хозяев точный бросок нанес Богдан Потехин. Гости ответили голами Александра Петунина, Максима Матушкина, Артема Гареева и Владислава Кодолы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Потехин — 1, 12:15 — 1:0. Петунин — 8 (бол., Кодола, Гераськин), 25:28 — 1:1. Матушкин — 1 (Кодола, Адамчук), 33:26 — 1:2. А. Гареев — 2 (бол., Лалонд, Няттинен), 45:00 — 1:3. Кодола — 5 (бол., Матушкин, Гераськин), 48:13 — 1:4Вратари: Олкинуора — ПодъяпольскийШтраф: 14 — 14Броски: 44 (22+11+11) — 36 (8+12+16)
«Металлург» занимает шестое место в Восточной конференции (35 очков), «Северсталь» — седьмая на Западе (30 очков). 0