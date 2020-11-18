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    «Спартак» в овертайме вырвал победу у «Северстали»

    Хоккей КХЛ Северсталь Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартака» в овертайме обыграл череповецкую «Северсталь» (4:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В основное время за красно-белых отличились Сергей Широков (4-я минута), Мартин Бакош (6) и Максим Цыплаков (23). В овертайме победный бросок на свой счет записал Цыплаков (63).

    За череповецкую команду шайбы забросили Александр Петунин (18, 54) и Кирилл Капустин (52).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Широков — 12 (Никишин), 3:04 — 1:0. Бакош — 7 (Майоров), 5:37 — 2:0. Петунин — 6 (мен.), 17:54 — 2:1. Цыплаков — 4 (Бакош), 22:33 — 3:1. Капустин — 4 (Няттинен, Гераськин), 51:36 — 3:2. Петунин — 7 (бол., Кодола), 53:59 — 3:3. Цыплаков — 5 (Никишин, Бакош), 62:42 — 4:3Вратари: Гудачек — Подъяпольский (Шугаев, 22:33)Броски: 19 (9+5+3+2) — 30 (10+11+8+1)Штраф: 6 — 10

    «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 28 очками занимает на «Западе» седьмое место. 0

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